Empfehlung - Josy Daems siegt für das deutsche Nationalteam

Rakovnik Josy Daems und die U14-Auswahl des Deutschen Tennis-Bundes haben in der Finalrunde des „Europe Winter Cups“ für Jugend-Nationalmannschaften in Tschechien ein gutes Turnier gespielt, nach einer Auftaktniederlage gegen die starken Russinnen aber einen Platz unter den besten vier Nationen knapp verpasst. Nach Siegen gegen die Ukraine und Frankreich konnten Daems und ihre Teamkolleginnen mit ihrem Abschneiden aber zufrieden sein. „Für Deutschland aufschlagen zu dürfen, die Finalrunde zu erreichen und dann auch noch zwei Siege in drei Spielen einzufahren, ist ein besonderes Erlebnis“, strahlte die junge Nordhornerin, die am langen Turnierwochenende in vier Matches zum Einsatz kam und ein Einzel und ein Doppel gewann.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/josy-daems-siegt-fuer-das-deutsche-nationalteam-345512.html