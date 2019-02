Empfehlung - Josy Daems jetzt auch die Nummer eins im Nordosten

Isernhagen Tennistalent Josy Daems vom TV Sparta 87 hat am Wochenende die nordostdeutsche Meisterschaft der U14 gewonnen. In ihrer Altersklasse an Position vier gesetzt, besiegte die 13-Jährige im Finale ihre Sparta-Vereinskameradin Evelyn Warkentin mit 4:6, 7:5 und 6:2.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/josy-daems-jetzt-auch-die-nummer-eins-im-nordosten-281280.html