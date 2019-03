Empfehlung - Josy Daems ist auch auf der Europa-Tour nicht zu schlagen

Hannover Die Tennistalente Josy Daerms und Evelyn Warkentin haben nach den nationalen Erfolgen der vergangenen Wochen in auf der Europa-Tour voll überzeugt: Daems gewann am Wochenende als 13-Jährige etwas überraschend das internationale U14-Turnier um den „Cup der Nordverbände“ in Hannover-Isernhagen – und zusammen mit Teamkollegin Warkentin setzte sie sich auch in der Doppelkonkurrenz durch. „Sie ist damit natürlich die absolut überragende Spielerin dieses Turniers“, lobte Beate Lonnemann, Vizepräsidentin des ausrichtenden Tennisverbandes Niedersachsen-Bremen (TNB). Warkentin scheiterte im Einzel zwar zum Auftakt etwas unglücklich in drei Sätzen gegen die Russin Ekatarina Leksina, setzte aber im Doppelfinale entscheidende Akzente.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/josy-daems-ist-auch-auf-der-europa-tour-nicht-zu-schlagen-286436.html