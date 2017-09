Empfehlung - Josy Daems gewinnt Tennis-Weltfinale in Kroatien

so Umag. Grandioser Erfolg für die Nordhornerin Josy Daems: Das elfjährige Tennistalent hat am Wochenende das Weltfinale der „Champions Bowl“ im kroatischen Umag gewonnen. Dieses Turnier gilt auch als die inoffizielle Weltmeisterschaft der Tennisjunioren. Die Spielerin des TV Sparta 87 Nordhorn setzte sich im Finale der Altersklasse U11 gegen die Niederländerin Rose Marie Nijkamp mit 3:6, 7:5 und 6:2 durch. Zuvor hatte sie in dieser Saison bereits die Landesmeisterschaft, die Norddeutsche Meisterschaft und das nationale Jüngstenturnier in Detmold gewonnen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/josy-daems-gewinnt-tennis-weltfinale-in-kroatien-208888.html