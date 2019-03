Empfehlung - Joshua Sausmikat wechselt im Sommer nach Lohne

Lohne Fußball-Bezirksligist Union Lohne verstärkt sich für die kommende Saison mit dem Nordhorner Joshua Sausmikat. Der 27-Jährige spielt aktuell für den Landesligisten BV Essen, kickte zuvor lange Jahre für den SV Vorwärts Nordhorn. „Wir haben erfahren, dass er wieder in die Grafschaft möchte, deshalb hatten wir die Möglichkeit und haben die Verpflichtung dann gemacht“, berichtet Lohnes Sportlicher Leiter Hardy Stricker. „Er ist fußballerisch ein Gewinn“, ergänzte er mit Blick auf den Angreifer, der in der Hinrunde als Stammspieler in Essen sechs Tore erzielt hat.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/joshua-sausmikat-wechselt-im-sommer-nach-lohne-286465.html