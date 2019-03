Empfehlung - Jonas Kotte wechselt ins Bezirksligateam des SV Bad Bentheim

Bad Bentheim Der SV Bad Bentheim setzt weiter auf den eigenen Nachwuchs. Zur kommenden Saison wechselt das Eigengewächs Jonas Kotte aus der A-Jugend in die Bezirksliga-Mannschaft des Vereins, zudem rücken die Nachwuchsspieler Marius Neeseker und Nick Scholl in die zweite Seniorenmannschaft auf, die in der Kreisliga seit Jahren eine gute Rolle spielt. In der A-Jugend-Landesliga belegen die drei Talente mit der JSG Obergrafschaft, die als FC Schüttorf 09 antritt, aktuell einen starken fünften Platz, zudem gelang vor wenigen Tagen der Einzug ins Bezirkspokal-Halbfinale. „Wir bekommen mit Jonas, Marius und Nick technisch gut ausgebildete junge Spieler in unsere Teams. Alle drei werden sofort den Konkurrenzkampf beleben und sich ihren Platz in den Teams erobern“, sind sich die verantwortlichen Senioren-Trainer Jochen Wessels sowie Dennis Fischer und Dirk Küpers sicher. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/jonas-kotte-wechselt-ins-bezirksligateam-des-sv-bad-bentheim-289336.html