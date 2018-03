Empfehlung - Joker „Batsman“ erlöst wankenden BVB - „Magische Momente“

dpaDortmund. Das Finale furioso versetzte Michy Batshuayi in Hochstimmung. Mit sichtlichem Stolz und seligem Lächeln schnappte sich „Batsman“, wie er in Anlehnung an die Comic-Figur Batman genannt wird, nach dem 3:2 über Eintracht Frankfurt den Spielball und trug ihn wie eine Trophäe vom Platz.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/joker-batsman-erloest-wankenden-bvb-magische-momente-228705.html