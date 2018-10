Empfehlung - John: Traum von der Medaille ist ausgeträumt

Buenos Aires Der Traum von einer Medaille bei den olympischen Jugendspielen ist für Filip John geplatzt. Nach einer Niederlage im Viertelfinale beendeten der Schüttorfer Beachvolleyballer und sein Partner Lukas Pfretzschner die Jugendolympiade in Buenos Aires aber auf einem starken fünften Platz. Am Montag hatte das deutsche Jugendnationalteam gegen das schwedische Duo Ahman/Hellvig, das zu den Topfavoriten zählt, mit 17:21 und 16:21 das Nachsehen. „Man muss leider sagen, dass die Schweden das heute individuell besser gelöst und verdient gewonnen haben. Im zweiten Satz kam für sie dann mit zwei Netzrollern auch noch ein wenig Glück dazu“, sagte Bundestrainer Jörg Ahmann. Der Bronzemedaillengewinner bei Olympia 2000 in Sydney betreute das Duo in Argentinien in seiner Funktion als Verantwortlicher für die größten Beachvolleyballtalente in Deutschland. Besonders bitter war die Niederlage, weil John/Pfretzschner die Goldfavoriten aus Schweden in der Vorrunde bereits geschlagen hatten. Dort behielten sie mit 2:1 die Oberhand und sicherten sich den Gruppensieg. „Aber so ist das auf absolutem Topniveau“, stellte Ahmann fest.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/john-traum-von-der-medaille-ist-ausgetraeumt-261110.html