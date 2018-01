Empfehlung - Johann Wanning – auch mit 85 noch ein „Powerman“

Schüttorf . In der kleinen Jahnsporthalle kommt die Sportgruppe des FC Schüttorf 09 ganz schön ins Schwitzen. „Als nächstes laufen wir durch die ganze Halle und prellen den Ball dabei nur mit der rechten Hand“, gibt Doris Ketteler den Teilnehmern des Fitnessprogramms „Powerman“ klare Anweisungen. Auf das Kommando legen die Schüttorfer Powermänner mit viel Spaß, aber auch hoch konzentriert los. Mittendrin ist Johann Wanning, der mit 85 Jahren mit Abstand der älteste „Powerman“ der 09-Trainingsgruppe ist. Eine Sonderbehandlung hat der Schüttorfer deshalb aber nicht nötig. „Johann ist für sein Alter noch topfit“, betont Doris Ketteler, die mit ihrem abwechslungsreichen Sportprogramm für Männer einen wichtigen Anteil daran hat. Denn Wanning ist ein „Powerman“ der ersten Stunde. Er war von Anfang an dabei, als Ketteler vor 20 Jahren beim FC 09 die spezielle Fitnessgruppe für Männer gründete. „Das war damals ein neues Programm der Landessportschule in Melle“, erinnert sich die Übungsleiterin, die das Angebot daraufhin auch in Schüttorf erfolgreich ausprobierte.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/johann-wanning-auch-mit-85-noch-ein-powerman-220468.html