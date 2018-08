Empfehlung - Jörn Wolterink peilt mit „Sanddevils“ den Titel an

Neuenhaus/Berlin Wenn die Handballer der SG Neuenhaus/Uelsen am Freitagabend ein Testspiel gegen die Sportfreunde Budenheim bestreiten (19 Uhr, Neuenhaus), dann müssen sie ohne Jörn Wolterink auskommen. Der Torjäger des Verbandsligisten zieht an diesem Wochenende die Strandversion seines Sports vor. Mit den „Sanddevils“ Minden hat sich der 34-Jährige für die deutsche Meisterschaft im Beachhandball in Berlin qualifiziert. Und wenn sie sich schon auf den Weg in die Hauptstadt machen, „dann wollen wir auch um den Titel mitspielen“, umreißt Wolterink das Ziel.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/joern-wolterink-peilt-mit-sanddevils-den-titel-an-245129.html