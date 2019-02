Empfehlung - Jörg Husmann wechselt im Sommer nach Rheine

Bad Bentheim Anfang November hat Jörg Husmann bekannt gegeben, dass er nach der laufenden Saison als Spielertrainer beim Fußball-Bezirksligisten SV Bad Bentheim aufhören wird. Jetzt steht sein neuer Klub fest: Der 30-Jährige wechselt zur Spielzeit 2019/20 zum FC Eintracht Rheine in der Oberliga Westfalen. Auch die Fußball-Verantwortlichen bei Husmanns Heimatverein in Bad Bentheim hätten den starken Mittelfeldspieler in den kommenden Jahren gerne als Spieler behalten. „Wir wissen aber, dass er nach wie vor ein begehrter Spieler beziehungsweise Trainer für andere Vereine ist“, sagte die Sportliche Leitung um Joscha Radink und Lars Möhring bereits vor drei Monaten. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/joerg-husmann-wechselt-im-sommer-nach-rheine-280424.html