Empfehlung - Jörg Husmann sichert SV Bad Bentheim vom Punkt den Derbysieg

Bad Bentheim Die Bezirksliga-Fußballer des SV Bad Bentheim halten den Kontakt zu den führenden Teams von Union Lohne und vom SV Meppen II. Im Grafschafter Derby gegen den VfL Weiße Elf Nordhorn fuhren die Obergrafschafter am Sonntag einen 1:0 (0:0)-Erfolg ein. Den Siegtreffer für die Gastgeber erzielte Spielertrainer Jörg Husmann in der 78. Minute per Foulelfmeter.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/joerg-husmann-sichert-sv-bad-bentheim-vom-punkt-den-derbysieg-289659.html