Empfehlung - Jetzt auch ein Stern in Gold für Albert Evers

Georgsdorf. Den „Silbernen Stern“ hat Adolf Evers für den TSV Georgsdorf schon entgegengenommen; 2016 war das, als Angela Merkel dem Vereinsvorsitzenden in Berlin die Auszeichnung für den zweiten Platz im Wettbewerb „Sterne des Sports“ überreichte. Und die Anekdote, wie Evers der Kanzlerin im Gegenzug einen kleinen Zettel zusteckte, der dann zu einem gemeinsamen Foto und Klönschnack inklusive anschließender bundesweiter Schlagzeilen über den gerade mal 830 Mitglieder starken Klub aus der Niedergrafschaft führte, durfte auch am Dienstagabend nicht fehlen, als der Kreisfußballverband um den Vorsitzenden Georg Alferink im Vereinsheim des TSV Evers als DFB-Ehrenamtssieger auszeichnete. Für die Georgsdorfer Bürgermeisterin Anja Schupe war das die Gelegenheit, die Wertschätzung, die Evers für sein ehrenamtliches Wirken über mittlerweile 34 Jahre in der Dorfgemeinschaft genießt, zum Ausdruck zu bringen; sie überreichte dem 63-jährigen Familienvater den selbst kreierten „Ehrenamtsstern“ – in Gold.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/jetzt-auch-ein-stern-in-gold-fuer-albert-evers-222132.html