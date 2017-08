Empfehlung - Jens Wiese muss weiter pausieren

Nordhorn. Wenn die HSG Nordhorn-Lingen am Sonnabend im niederländischen Panningen zu den letzten Testspielen vor ihrem DHB-Pokal-Turnier am nächsten Wochenende in Springe antritt, ist Rückraumspieler Jens Wiese weiterhin nicht dabei. Der 29-Jährige leidet seit mehreren Monaten an Beschwerden in der Schulter. In dieser Woche saß die sportliche Führung der HSG mit dem Ärzteteam zusammen, am kommenden Mittwoch soll zur Kontrolle noch eine weitere Magnet-Resonanz-Tomografie durchgeführt werden. Trainer Heiner Bültmann hofft, dass die Ergebnisse positiv ausfallen und Wiese Ende nächster Woche wieder ins Mannschaftstraining einsteigen kann. „Das Pokalspiel gegen Rostock wird aber auf jeden Fall für ihn zu früh kommen“, sagt der Coach.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/jens-wiese-muss-weiter-pausieren-203348.html