Empfehlung - Kleiner Muskelfaserriss: Jens Wiese kommt glimpflich davon

Nordhorn Jens Wiese hat in dieser Saison noch kein Punktspiel für die HSG Nordhorn-Lingen bestritten. Dass der Rückraumspieler des Handball-Zweitligisten auch den Start in den zweiten Saisonteil am kommenden Wochenende verpassen würde, hat sich bereits seit einigen Tagen abgezeichnet. Doch seit der jüngsten MRT-Untersuchung ist klar, dass der vom Verletzungspech geplagte Torjäger diesmal zumindest glimpflich davon gekommen ist. „Es ist ein kleiner Muskelfaserriss ohne Einblutungen“, gab Heiner Bültmann am Dienstag das Ergebnis wieder. Nach Einschätzung von Mannschaftsarzt Dr. Arno Schumacher, so der Trainer weiter, sollten vier Wochen Pause zur Heilung der Oberschenkelverletzung genügen. Und weil davon schon die Hälfte rum ist, könnte Wiese, der den ersten Saisonteil nach einer Schulteroperation im Sommer versäumt hat, bereits Mitte Februar wieder ins Mannschaftstraining des Tabellendritten zurückkehren. „Eventuell kann er schon nach dem Coburg-Spiel wieder einsteigen“, sagt Bültmann mit Blick auf das erste Heimspiel des Jahres gegen den Tabellenzweiten am Sonnabend, 16. Februar (19.30 Uhr, Emsland-Arena). Spieler und Trainer können da erleichtert aufatmen – es hätte schlimmer kommen können.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/jens-wiese-kommt-glimpflich-davon-280075.html