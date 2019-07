Empfehlung - Jens Wiese fehlt beim ersten Test der HSG

Nordhorn Mit den Zugängen Anton Prakapenia (HSC Coburg) und Robert Weber (SC Magdeburg), aber ohne Jens Wiese wird die HSG Nordhorn-Lingen am Donnerstag in Versmold (19 Uhr, Sparkassen-Arena) gegen die Spvg. Hesselteich das erste Testspiel der Vorbereitung auf die Handballsaison bestreiten. Während der weißrussische Rückraumspieler und der österreichische Rechtsaußen gegen den ostwestfälischen Landesligisten ihr Debüt im Trikot des Bundesliga-Aufsteigers feiern, läuft es bei Wiese darauf hinaus, dass künftig die berufliche Karriere als Ingenieur eines Nordhorner Planungsbüros Vorrang genießt. „Er wird im erweiterten Kader bleiben und weiter mit uns trainieren, wenn auch nicht mehr in dem Umfang wie bisher“, erklärte Trainer Heiner Bültmann zur sportlichen Zukunft des 31 Jahre alten Rückraumspielers, der nach einer Schulteroperation die Hinserie der vergangenen Saison komplett versäumt hatte und in der Rückrunde nur noch sporadisch zum Zug gekommen war. Bei fünf weiteren Rechtshändern für die Aufbaureihe wird Wiese, dessen Vertrag ausgelaufen ist, nach der Rückkehr in die 1. Liga zum Standby-Profi.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/jens-wiese-fehlt-beim-ersten-test-der-hsg-308290.html