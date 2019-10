Empfehlung - Jennifer Geerties’ Traumstart in Italien

Conegliano Es ist eigentlich in jedem Satz herauszuhören: Jennifer Geerties genießt ihr neues Leben in Italien – und das liegt nicht nur an dem wolkenlosen Himmel, wenn sie in ihrer Wohnung im 26 Grad warmen Conegliano aus dem Fenster schaut. „Ich habe mich hier bestens eingelebt. Mir geht es richtig gut“, sagt die aus Emlichheim stammende Volleyballerin. Nach fünf Jahren als Leistungsträgerin beim deutschen Spitzenclub SSC Schwerin zog es sie in diesem Sommer in die starke italienische Profiliga Seria 1A. Dort spielt sie – mit einer veränderten Rolle – im Star-Ensemble des amtierenden Meisters Imoco Volley Conegliano. „Raus aus der Komfortzone“, beschreibt Geerties ihren Karriereschritt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/jennifer-geerties-traumstart-in-italien-325238.html