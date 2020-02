Empfehlung - Jegor Cymbal aus Nordhorn in Basketball-Jugendbundesliga

Nordhorn Diese Art der Fortbewegung ist er nicht gewohnt: Jegor Cymbal humpelt auf Krücken zum Gespräch in der GN-Redaktion. „Beim Training am letzten Freitag ist mir die Kniescheibe rausgesprungen“, berichtet der 1,95 Meter große 15-Jährige, der in den vergangenen Jahren eine steile Karriere im Basketball vorgelegt hat. Wann er wieder fit ist, ist unklar. Vier bis neun Monate, mutmaßen die Ärzte. „Ärgerlich“, seufzt Jegor. Er will sobald wie möglich wieder an den Ball.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/jegor-cymbal-aus-nordhorn-in-basketball-jugendbundesliga-343852.html