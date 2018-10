Empfehlung - Jarno Scheffner startet stark bei Schach-WM

Dresden Jarno Scheffner vom Schachklub Nordhorn-Blanke hat bei der ersten offiziellen Team-Weltmeisterschaft für Spieler mit einer Behinderung einen erfolgreichen Start hingelegt: In Dresden gewann der Nordhorner für das Team Niedersachsen in der ersten Runde seine Partie und trug damit zum 3,5:0:5-Erfolg der Niedersachsen gegen die Mannschaft der „deutschen Jugend“ bei. Im zweiten Teamduell ging es gegen den WM-Favoriten IPCA Russland, der sogar mit zwei Internationalen Meistern in Dresden antritt. Der niedersächsische Spitzenspieler Marco Drewes gewann überraschend an Brett eins – und auch Jarno Scheffner überzeugte erneut mit einer schönen Angriffspartie, die er gegen seinen um 300 Punkte höher bewerteten Gegner erfolgreich zu Ende führte. Damit konnte das Team Niedersachsen trotz der Niederlagen in den beiden übrigen Partien ein vorher nicht erwarteten Mannschaftspunkt gegen Russland holen. Am Mittwoch verlor der Nordhorner Scheffner dann aber seine erste Partie: Gegen Deaf Poland, die als einzige Mannschaft die ersten beiden Runden gewinnen konnten und auch im Duell mit Niedersachsen mit 3,5:0:5 die Oberhand behielten, unterlag er seinem Gegner Maciej Szalko. Die Team-WM dauert noch bis Sonntag.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/jarno-scheffner-startet-stark-bei-schach-wm-261297.html