Empfehlung - Jarno Scheffner spielt für das Team Europa

Nordhorn Für Nordhorns Schachspieler Jarno Scheffner steht ab Sonntag ein weiteres Großereignis auf dem Programm. Der 19-Jährige wurde für die erste Schacholympiade für Menschen mit einer Behinderung in das Team Europa eingeladen. Der deutsche Schachgroßmeister Thomas Luther hatte den Kontakt zu Jarno Scheffner in seiner Funktion als Beauftragter des Behinderten-Schachsports in Deutschland gesucht. Scheffner musste nicht lange überlegen und sagte voller Vorfreude auf das Turnier in Ankara zu. Zu seinem Team gehört der ukrainische Internationale Meister Igor Yarmonov, die weibliche Fidemeisterin Svetlana Gerasimova, der Spanier Gravil Draghici, Dragan Moldovanovic aus Serbien und der Pole Aleksander Choroszej. Neben dem Team Europa wird es auch jeweils ein Team Afrika und Amerika geben, zudem eine Mannschaft lediglich mit Spielern aus Russland und der Türkei sowie eine weitere gemischte Mannschaft. Diese Teams spielen in einem Rundenturnier die Platzierungen aus. Besonders gespannt ist Scheffner auf das Treffen mit Schachlegende Anatoly Karpov, der zum Organisationsteam gehört und sich für den Schachsport für Menschen mit Behinderung einsetzt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/jarno-scheffner-spielt-fuer-das-team-europa-333384.html