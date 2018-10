Empfehlung - Jarno Scheffner freut sich auf dritte WM mit Niedersachsen

Nordhorn Jarno Scheffner vom Schachklub Nordhorn-Blanke wird vom 14. bis 21. Oktober in Dresden an der ersten offiziellen Mannschaftsweltmeisterschaft für Spieler mit einer Behinderung teilnehmen. Sein Team besteht ausschließlich aus Spielern, die in Niedersachsen aktiv sind. Scheffner geht mit Stefan Kewe (SV Lingen), Sven Hagemann (KS Braunschweig), Uwe Ritter (Bad Zwischenahn) und Spitzenspieler Marco Drewes (SV Peine) an den Start.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/jarno-scheffner-freut-sich-auf-dritte-wm-mit-niedersachsen-260096.html