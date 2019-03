Empfehlung - Jannes ten Hagen ist früher zurück als erwartet

Nordhorn Diese Überraschung ist gelungen: Mehr als einen Monat früher als erwartet hat sich der langjährige Stammspieler Jannes ten Hagen bei seinem Stammverein Vorwärts Nordhorn von einem Auslandsaufenthalt zurückgemeldet: Nach gut fünf Monaten in Australien war er am Sonnabend wieder in Deutschland gelandet, am Sonntag dann tauchte der 27-Jährige vor dem Heimspiel des Fußball-Landesligisten gegen Wallenhorst beim Treffpunkt auf. „Da hatte keiner mit gerechnet“, sagte Fußballfachwart Jürgen Menger, ist aber sehr froh über eine vorzeitige Rückkehr: „Jannes ist für uns unheimlich wichtig, und er wird schnell wieder reinkommen.“ Bereits am Sonntag zog sich der angehende Lehrer, der derzeit auf Referendariatsplatz wartet, um. Er stand allerdings noch nicht wieder auf dem Spielberichtsbogen. Vorwärts gewann 2:0. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/jannes-ten-hagen-ist-frueher-zurueck-als-erwartet-286268.html