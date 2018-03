Empfehlung - Jannes Göhlfennen trumpft beim Bundesnachwuchschampionat auf

jk Braunschweig. Jannes Göhlfennen aus Samern ist beim HGW-Bundesnachwuchschampionat, das von der Horst-Gebers-Stiftung gefördert wird, auf Platz zwei geritten. Im Rahmen der „Löwen Classics“ in Braunschweig setzte sich der 18-jährige Springreiter des RFV Isterberg als Vize-Champion gegen die Spitze der bundesweiten Nachwuchsspringreiter durch. Als Führender aus dem Umlauf war Göhlfennen mit seinem „Christiano Ronaldo B“ (Westfale von Cristallo; Züchter Günter Busklas, Samern) vor mehr als 8000 Zuschauern in der ausverkauften Braunschweiger Löwenhalle in den Pferdewechsel eingezogen. Für die Vorstellung des Paares („eine gelungene Runde mit ausgezeichnetem Rhythmus und viel Gefühl“, kommentierte begeistert Jury-Mitglied Joachim Geilfus, internationaler Springrichter) hatte die Jury die Wertnote 9,3 vergeben. Insgesamt 25 Juniorinnen und Junioren aus ganz Deutschland hatten nach Sichtungsturnieren und Auswahllehrgängen ein Ticket für Braunschweig erhalten. Nach der Einlaufprüfung durften statt der besten Zwölf erstmals auch alle 25 am großen Finale teilnehmen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/jannes-goehlfennen-trumpft-beim-bundesnachwuchschampionat-auf-228165.html