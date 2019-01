Empfehlung - Jakob Klaus wird im Sommer Trainer des SV Wietmarschen

Wietmarschen Der SV Wietmarschen ist auf der Suche nach einem Nachfolger für Trainer Marco Plickert in den eigenen Reihen fündig geworden. Am Donnerstagabend wurde der Mannschaft des Tabellensiebten Jakob Klaus als neuer Coach vorgestellt. Der 33-Jährige übernimmt das Team zur Saison 2019/20; der Wietmarscher Fußballvorstand hatte kürzlich verkündet, den Vertrag mit Plickert, der 2017 vom Liga-Konkurrenten Vorwärts Nordhorn II gekommen war, nicht zu verlängern. Begründung: Nach dem knapp verpassten Bezirksliga-Aufstieg hinke man in dieser Saison den Erwartungen hinterher.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/jakob-klaus-wird-im-sommer-trainer-des-sv-wietmarschen-274642.html