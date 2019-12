Empfehlung - Jahresendspurt beim SC Union Emlichheim II II

Emlichheim In der 3. Liga will die zweite Mannschaft des SC Union Emlichheim bis Weihnachten noch wichtige Punkte einfahren. „Wir wollen und müssen unser Punktekonto noch aufbessern“, sagt Trainerin Claudia Volkers mit Blick auf die beiden Heimspiele, die ihrem Team im Jahresendspurt noch bevorstehen. Am Sonnabend empfangen die Emlichheimerinnen um 18 Uhr die Sportfreunde Aligse, eine Woche später ist um 20 Uhr SSF Fortuna Bonn in der Vechtetalhalle zu Gast.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/jahresendspurt-beim-sc-union-emlichheim-ii-ii-333433.html