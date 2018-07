Empfehlung - Italien im Ronaldo-Rausch - CR7 will Juves Geschichte prägen

dpaTurin. Endlich ist er da. Der Superstar, auf den Juventus Turin und der italienische Fußball lange gewartet haben. Nach einer filmreifen Ankunft am Sonntag in Turin präsentierte Italiens Spitzenclub sein neues Kronjuwel am Montag vor 300 Journalisten aus aller Welt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/italien-im-ronaldo-rausch-cr7-will-juves-geschichte-praegen-243182.html