Isterberger Turnier: Großer Preis ist Drei-Sterne-Dressur

Isterberg Die Herbstturniere des RFV Isterberg beginnen am kommenden Freitag mit dem Turnier in der Dressur. Die elfte Auflage des „Euregio-Dressur-Events“ in der beheizten Reithalle des Obergrafschafter Vereins umfasst an drei Tagen 15 Prüfungen; auch gut gefüllte Starterfelder stellen die erfahrene Turniercrew des Reit- und Fahrvereins vor keinerlei Probleme. Höhepunkte der Veranstaltung sind die drei Dressurprüfungen der schweren Klasse am Sonnabend und Sonntag.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/isterberger-turnier-grosser-preis-ist-drei-sterne-dressur-326230.html