Empfehlung - Ist das bitter: HSG verliert in Schlussphase gegen „Eulen“

Nordhorn Viel Kampf, hitzige Duell, große Leidenschaft – und am Ende eine völlig frustrierte Heimmannschaft im Euregium: Die HSG Nordhorn-Lingen hat das erste Spiel nach der EM-Pause nach dramatischen 60 Minuten gegen den Tabellenvorletzten „Eulen“ Ludwigshafen mit 19:21 (9:9) verloren. Vor 2325 Zuschauern im Euregium mussten die Gastgeber einige Rückschläge hinnehmen, vieles gelang nicht – und in der Schlussminute hatten sie auch noch großes Pech: Das Tor von Robert Weber zum vermeintlichen 20:20 gaben die Schiedsrichter nicht, weil der Rechtsaußen beim Wurf im Kreis stand. Die letzten Sekunden überstanden die Gäste in Ballbesitz, kurz vor dem Schlusspfiff trafen sie noch zum 21:19. Der Fanblock der „Eulen“ feierte ihre Mannschaft überschwänglich, viele Nordhorner Fans verharrten geschockt auf ihren Plätzen. In einer dramatischen zweiten Halbzeit mit einer Roten Karte für Ludwighafens Jerome Müller und einigen kuriosen Toren etwa von Lasse Seidel lag die HSG schon mit drei Toren zurück (11:14; 37. Minute), wehrte sich aber energisch gegen die drohende Niederlage. Am Ende reichte es nicht, weil die Gäste in den entscheidenden Situationen etwas cleverer waren. Ab dem 12:11 in der 34. Minute hatten die „Eulen“ immer vorlegen können, die HSG kam nicht mehr über ein Unentschieden hinaus. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/ist-das-bitter-hsg-verliert-in-schlussphase-gegen-eulen-342480.html