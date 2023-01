© picture alliance/dpa/die Bayerische

Bei einem medizinischen Notfall können Defibrillatoren Leben retten. In der Grafschaft sind bereits die meisten großen Sportanlagen, mit den Schock-Gebern ausgerüstet. Die Kreisverwaltung will ihre Geräte in Kürze in das Online-Kataster des vereins „Definetz“ eintragen. Foto: dpa/die Bayerische