Intensives Landesliga-Derby endet mit einem Unentschieden

Wielen Ein intensives Derby haben sich in der Fußball-Landesliga die JSG ASC/Uelsen und der FC Schüttorf 09 geliefert. Am Ende stand im Duell der beiden ranghöchsten Grafschafter A-Jugendteams ein 2:2 (1:2). „Beide Seiten hätten das Spiel gewinnen können, aber ich denke, das Unentschieden war am Ende das gerechte Ergebnis", sagte JSG-Trainer Gerd Möllerman, der das Remis gegen den Tabellenfünften als Punktgewinn verbuchte. Denn die Niedergrafschafter stecken als Aufsteiger Mitten im Abstiegskampf. „Die Mannschaften von ganz oben sind zu stark. Aber gegen drei Viertel der Liga können wir mithalten", sagte Möllerman, der mit seiner Mannschaft in neun Partien bislang neun Punkte gesammelt hat.(...)