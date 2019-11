Empfehlung - Ingo Hantke triumphiert bei Bezirksmeisterschaft souverän

Dinklage Ingo Hantke von Union Lohne ist seiner Favoritenrolle bei der Tischtennis-Bezirksmeisterschaft der Seniorinnen und Senioren in Dinklage gerecht geworden. Als leistungsstärkster Spieler des Turniers (TTR 1952) wurde er Sieger in der Altersklasse Ü40. Außerdem sicherte er sich mit seinem Lohner Vereinskollegen Jens Kahsnitz den Titel im Doppel dieser Altersklasse. Da die ersten sechs jeder Altersklasse sich für die Landesmeisterschaft qualifiziert haben, ist Hantke im Einzel sowie im Doppel mit Kahsnitz startberechtigt, wenn am 14. und 15. März 2020 in Sandkrug die Titel in den Seniorenklassen vergeben werden.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/ingo-hantke-triumphiert-bei-bezirksmeisterschaft-souveraen-329217.html