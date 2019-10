Empfehlung - In Rösrath ohne Chance auf den Zusatzpunkt

Rösrath Ohne jede Chance auf den Zusatzpunkt sind die Kegelfreunde Nordhorn-Listrup in ihrem Auswärtsspiel in der 2. Bundesliga Nord bei der CfK GW 65 Rösrath in der Nähe von Köln geblieben. Nur dank eines guten Schlussblocks der Gäste ging die Partie nicht mit der Höchststrafe verloren, sondern „nur" mit 0:3 (24:54), bei einem Holzverhältnis von 4789:5248, das allerdings eindeutig für die Hausherren sprach.(...)