In Neuenhaus geht's um Titel, in Nordhorn um Klassenerhalt

Neuenhaus Den Grafschafter Mannschaften in der Tennis-Oberliga steht ein spannender letzter Spieltag bevor: Während Aufsteiger TV Sparta 87 Nordhorn bei den Männern seine Minimalchance auf den Klassenverbleib mit einem klaren Sieg gegen den DTV Hannover (So., 11 Uhr) ergreifen möchte, spielen die Frauen des TC Rot-Weiß Neuenhaus für sie selbst überraschend um die Meisterschaft und erwarten am Sonnabend (13 Uhr) den punktgleichen Konkurrenten Celler TV (beide 10:0).(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/in-neuenhaus-gehts-um-titel-in-nordhorn-um-klassenerhalt-313116.html