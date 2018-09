Empfehlung - In Mülheim gegen Essen: HSG wieder mit de Boer und Vorlicek

Nordhorn Mit dem Spielplan in der 2. Handball-Bundesliga ist es oft so eine Sache: Der TV Emsdetten etwa hat diese Saison erst drei Partien ausgetragen, die meisten Konkurrenten kommen aber schon auf fünf Spiele. In acht Hallen wurde am Wochenende gespielt, die HSG Nordhorn-Lingen hingegen hatte frei – muss aber am Dienstag um 19.30 Uhr in der Mülheimer Innogy-Halle gegen TuSEM Essen antreten.(...)