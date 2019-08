Empfehlung - „In meiner Handball-Welt ist Nordhorn ein Begriff“

Nordhorn Geir Sveinsson hat erst zwei Bundesliga-Stationen hinter sich, als Spieler von 1997 bis 1999 beim HC Wuppertal und als Trainer von Juni 2014 bis Herbst 2015 beim SC Magdeburg. Sein Einstand als Trainer der HSG Nordhorn-Lingen aber wird für den 55 Jahre alten Isländer direkt zu einer Reise in diese Vergangenheit: Am Donnerstag kommt mit dem Bergischen HC das aus den Klubs in Wuppertal und Solingen zusammen gefügte Nachfolgegebilde seines Ex-Vereins ins Euregium (19 Uhr); und am dritten Spieltag geht es zum SCM in die Bördelandhalle, in die es ihn nach dem unschönen Abschied dort nicht mehr gezogen hat, obwohl er mit seiner Familie nur einige Kilometer außerhalb Magdeburgs wohnt. Seine Frau und die drei jüngsten von insgesamt fünf Kindern werden erst einmal in Sachsen-Anhalt wohnen bleiben, schon der Schule wegen. Und viel Zeit wird Sveinsson in den nächsten Wochen abseits des Handballs ohnehin nicht übrig haben.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/in-meiner-handball-welt-ist-nordhorn-ein-begriff-314188.html