Empfehlung - In Lohne darf die Serie des SV Vorwärts weitergehen

ml Nordhorn. Die letzten drei Spiele haben die Landesliga-Fußballer des SV Vorwärts Nordhorn unentschieden gespielt. Trainer Henning Schmidt hätte nichts dagegen, wenn sein Team diese Serie am Sonntag (15 Uhr) im Auswärtsspiel bei Blau-Weiß Lohne fortführen würde. Denn auch wenn die Gastgeber in der Tabelle hinter den Nordhornern zu finden sind, so sieht Schmidt die Rollen in diesem Vergleich doch klar verteilt. „Lohne ist klarer Favorit. Der Gegner hat sich in der Winterpause noch einmal mit zwei Spielern aus der Regional- bzw. Oberliga verstärkt. Es wird eine Herkules-Aufgabe, dort zu bestehen“, sagt der Vorwärts-Coach.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/in-lohne-darf-die-serie-des-sv-vorwaerts-weitergehen-230119.html