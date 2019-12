Empfehlung - In gemütlichem Tempo dem neuen Jahr entgegen

Nordhorn In der Grafschaft haben wieder viele Menschen den Silvestertag genutzt, um sich aktiv vom Jahr zu verabschieden. Egal, ob allein oder in der Gruppe – ob auf dem Fahrrad oder beim Laufen: Es ging vielerorts sportlich zu am letzten Tag des Jahres. Höchstleistungen standen dabei zumeist aber nicht im Vordergrund. Bei den beiden Silvesterläufen in Nordhorn zum Beispiel gehen die Teilnehmer traditionell ohne Zeitnahme auf die Strecke. Bei einem gemütlichen Tempo blieb so auch dieses Mal genug Puste, um sich zu unterhalten und auf die Feier des Jahreswechsels einzustimmen. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/in-gemuetlichem-tempo-dem-neuen-jahr-entgegen-337268.html