Empfehlung - In Emlichheim bleibt nur Titelverteidiger Uelsen unbesiegt

Emlichheim Am ersten Abend des Hallenfußballturniers von Grenzland Laarwald um den Volksbank-Cup ist der Titelverteidiger Olympia Uelsen als einziges Team ungeschlagen geblieben. Der Kreisligist gewann am Donnerstag in der voll besetzten Vechtetalhalle sogar alle drei Gruppenspiele und qualifizierte sich damit in der Gruppe 1 ebenso für die Endrunde am Sonntag wie der SC Union Emlichheim, der mit Nick Lichtendonk (4 Treffer) den besten Torschützen des Abends stellte. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/in-emlichheim-bleibt-nur-titelverteidiger-uelsen-unbesiegt-337556.html