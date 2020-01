Empfehlung - In einem Schüttorf-Shirt ist der Eintritt frei

Schüttorf Mit ihrem zweiten Heimspiel im neuen Jahr starten die Volleyballer des FC Schüttorf 09 am Sonntag in der 2. Bundesliga in die zweite Saisonhälfte. „Wir haben uns viel vorgenommen und uns neue Ziele gesetzt“, sagt Trainer Henk Goor vor der Partie gegen den TV Baden (16 Uhr). Die Schüttorfer wollen sich nicht nur als Team in der oberen Tabellenhälfte festsetzen, auch individuell soll noch etwas draufgepackt werden: „Wir müssen uns steigern“, betont der 09-Coach mit Blick auf den 3:2-Erfolg gegen Warnemünde vor Wochenfrist, bei dem die Gastgeber ein Wellental mit starken und schwachen Sätzen durchschritten und einen Matchball abwehren mussten.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/in-einem-schuettorf-shirt-ist-der-eintritt-frei-338825.html