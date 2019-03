Empfehlung - In der Schlussminute kassiert Vorwärts noch das 2:2

Firrel Einen über 90 Minuten packenden Kampf auf gutem Landesliga-Niveau lieferten sich am späten Sonnabend die Fußballer von Grün-Weiß Firrel und Vorwärts Nordhorn – die vier Tore beim insgesamt verdienten 2:2-Unentschieden fielen aber alle erst spät in der zweiten Halbzeit. Lasse Härtel schoss die gastgebenden Ostfriesen in der 73. Minute in Führung. Danach drückte Firrel auf das zweite Tor, als Anas Alhelou für die Nordhorner gleich zwei Mal zuschlug: Erst überwand er Torwart Rene Carstens in der 81. Minute mit einem satten Schuss aus knapp 16 Metern, sieben Minuten später umkurvte er erst drei Gegenspieler klasse und schoss wieder aufs Tor. Der Ball rutschte dem Torwart diesmal durch die Hände und kullerte ins Tor. Der SV Vorwärts wähnte sich schon als Sieger, als die Gastgeber noch einmal zurückschlugen: Nach einer hohen Flanke fiel der Ball wieder Härtel auf der linken Seite vor die Füße, der flach ins lange Eck traf. „Das war natürlich extrem ärgerlich", sagte Nordhorns Fußball-Obmann Jürgen Menger, insgesamt aber kann er mit dem Punkt und vor allem mit der Nordhorner Leistung gut leben: „Das war ein richtig flottes Spiel mit einem am Ende gerechten Ergebnis",