Empfehlung - In der Nachspielzeit trifft VfL Weiße Elf zum 1:1

gn Schapen. Das hatten sich die Bezirksliga-Fußballer des VfL Weiße Elf ganz anders vorgestellt. Beim Tabellenschlusslicht FC Schapen kamen sie am Freitagabend nicht über ein 1:1 (0:0) hinaus und mussten am Ende sogar froh sein, überhaupt einen Zähler mitgenommen zu haben. Die Mannschaft war 70 Minuten lang deutlich überlegen und kreierte rund ein Dutzend guter Chancen, aber der Ball wollte einfach nicht ins Tor. „Es war wie verhext“, meinte Trainer Thomas kleine Lögte. Die größte Chance vergab Hendrik Deelen, der einen Handelfmeter vergab (35.). Ein weiterer Strafstoß blieb den Nordhornern Mitte der zweiten Hälfte verwehrt, als ein Foul am einschussbereiten Marco Löffler nicht geahndet wurde. Schapen beteiligte sich erst spät am Spiel, wurde dann aber gefährlich und traf nach 85 Minuten durch Jonas Hofhus, der die Kugel per Kopf über die Linie drückte. In der Nachspielzeit gelang Jascha Eilers immerhin noch der Ausgleich, trotzdem sprach kleine Lögte von „zwei verlorenen Punkten. Hier war definitiv mehr drin.“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/in-der-nachspielzeit-trifft-vfl-weisse-elf-zum-11-210962.html