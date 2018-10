Empfehlung - In der 87. Minute springt Lohne wieder an die Tabellenspitze

Lohne Kurz vor Schluss von Platz vier auf eins: Die Bezirksliga-Fußballer von Union Lohne sind durch einen späten 2:1 (0:1)-Heimsieg gegen den starken Aufsteiger Sparta Werlte wieder an den Konkurrenten aus Bad Bentheim, Laxten und Meppen vorbeigezogen und führen die Liga nach zwölf Spieltagen mit einem Punkt Vorsprung an. Den entscheidenden Treffer im Nachholspiel erzielte Lukas Niehof, der nach einem klasse Zuspiel in die Schnittstelle der Werlter Abwehr die Ruhe behielt und den Ball an Torwart Stephan Beckmann vorbei flach ins lange Eck schoss. „Der Jubel war natürlich riesig, wir freuen uns alle über die Tabellenführung“, sagte Trainer Andreas Hüsken, er betonte aber auch: „Die erste Halbzeit war zum Vergessen, und spielerisch war es von uns insgesamt nicht gut.“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/in-der-87-minute-springt-lohne-wieder-an-die-tabellenspitze-263662.html