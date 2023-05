„Imposantos“ zeigt eine eindrucksvolle Dressur

Borja Carrascosa und Bart Veeze sind die Sieger der beiden Drei-Sterne-Hauptprüfungen beim vierten Dressurturnier auf der Reitanlage der Familie Bodenkamp in Samern. Sophie Reef von der gastgebenden Pferdesportgemeinschaft Samern konnte sich vor heimischem Publikum über einen zweiten Platz in der Dressurprüfung der Klasse S* freuen.

In der Intermediaire-II-Prüfung glänzte der Niederländer Bart Veeze in Diensten der PSG Samern mit dem erst zehnjährigen Hengst „Imposantos“. Die Vorstellung bewerteten die Richter mit 828,5 Punkten (72,67 Prozentpunkte). Platz zwei belegte Helen Langehanenberg mit „Schöne Scarlett FRH“ aus Münster vor Vorjahressieger Borja Carrascosa (RFV Coesfeld-Lette) und „Frizzantino“. Den Sieg feierte Carrascosa mit „Frizzantino“ später im Kurz-Grand-Prix mit 73,95 Prozentpunkten vor Jolan Lübbecke mit „Dujardin“ aus Wedemark und Christoph Koschel mit „Eddieni“ vom RFV Osnabrücker Land.

Einen Klasseritt zeigte Sophie Reef mit „Straight Horse Don Zuan“ in der Dressurprüfung Klasse S* als Zweitplatzierte hinter Stefanie Wolf vom RV Albachten. Starke Siebte wurde Sabine Egbers vom RSC Haftenkamp mit „Black Velvet just do it“ . Eine goldene Schleife für die Grafschaft gewann Annika Korte vom RFV Isterberg mit „Beryll“ in der Dressurprüfung Klasse M*; auch Platz zwei ging an die Isterbergerin mit „Venecia OLD“. Gefeierte Dritte wurde vor eigenem Publikum Katharina Arentzen mit „Fürst Fred“.