Immerhin: Vorwärts Nordhorn hält Mühlen auf Distanz

Nordhorn Fußball-Landesligist Vorwärts Nordhorn ist im Heimspiel gegen GW Mühlen nicht über ein 0:0 hinaus gekommen. Die Mannschaft von Uwe Sledz, der den erkrankten Coach Henning Schmidt an der Seitenlinie vertrat, fand über 90 Minuten keinen Spielfluss und verwirklichte auch keine passenden Umschaltmomente, um die Abwehr entscheidend auszuspielen. Zu allem Überfluss verletzten sich Lucas Völkerink am Knie und Giorgio Beltau am Sprunggelenk. Völkerink wurde noch während des Spiels in die Euregio-Klinik gefahren. „Ich hoffe nicht, dass sich die beiden schwerer verletzt haben. Dann hätten wir uns den Punkt sehr teuer erkauft“, pustete Sledz direkt nach der Partie durch.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/immerhin-vorwaerts-nordhorn-haelt-muehlen-auf-distanz-288429.html