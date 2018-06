Immerhin: Drei neue Gegner für den EC Nordhorn

Acht Vereine – und damit drei mehr als in der Vorsaison – gehen ab Herbst in der Eishockey-Regionalliga an den Start. Die Nordhorner hätten allerdings gerne auch noch gegen REV Bremerhaven und den TuS Harsefeld gespielt, wie es zunächst geplant war.