Immer aktuell informiert: Die Fußball-WM auf GN-Online

Nordhorn Morgen geht es los: Vom 14. Juni bis 15. Juli ist Russland Gastgeber der 21. FIFA Fußball-Weltmeisterschaft. Die neuformierte Löw-Elf geht in diesem Sommer als Titelverteidiger an den Start. Der Triumph vor vier Jahren in Brasilien ist auch bei vielen Grafschaftern unvergessen. Gelingt der Mannschaft jetzt ein neuerlicher Coup? In der Gruppe F warten zunächst Schweden, Mexiko und Südkorea.

Die Grafschafter Nachrichten bieten jeden Tag wie gewohnt eine umfangreiche Berichterstattung im „WM-Kick“ (auch hier im E-Paper). Ganz aktuell sind GN-Leser zudem jederzeit auf Smartphones, Tablets und Desktop-Computern informiert: Auch auf GN-Online gibt es einen eigenen Bereich zur WM mit einem interaktiven Live-Center und ausführlicher Berichterstattung.

Auf GN-Online.de/WM finden Sie unter anderem:

Liveticker inkl. Fotos und ausgewählter Facebook-/Twitterinhalte zu allen 64 Begegnungen

Livetabellen für alle acht Gruppen

Spielplan, Mannschaftskader inklusive Statistiken

Spielerstatistiken in den Aufstellungen, Match- und Turnierstatistiken

Nachrichtenticker mit Schnellmeldungen

Ausführliche Berichte und Analysen zu sportlichen, aber auch politischen Themen rund um die WM in Russland.

Hier geht‘s zur WM-Seite: www.gn-online.de/wm