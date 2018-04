Im Stadtduell steht viel auf dem Spiel

Für den SV Bad Bentheim und den TuS Gildehaus geht in der Fußball-Bezirksliga vielleicht noch etwas. Aber dafür benötigen beide Klubs eine Erfolgsserie, die nur mit einem Sieg im Nachholspiel am Mittwoch in Bad Bentheim ins Rollen kommt bzw. Bestand hat.