Im Jahr 2003 besiegt HSG erst einen Virus und dann Flensburg

In der Handball-Bundesliga gelangen der HSG Nordhorn gegen Flensburg-Handewitt bislang drei Heimsiege – und oft spielten dabei Holger Glandorf und Maik Machulla eine wichtige Rolle. Beide kehren am Donnerstag mit der SG an ihre alte Wirkungsstätte zurück.