Empfehlung - Im ersten Test läuft‘s nicht gut für SCU-Volleyballerinnen

Emlichheim Sowohl von der Intensität als auch von der Stimmung her war Trainer Pascall Reiß von den ersten Übungseinheiten seit dem Vorbereitungsstart richtig begeistert, das erste Testspiel der Zweitliga-Volleyballerinnen des SC Union Emlichheim am Donnerstag in der heimischen Vechtetalhalle brachte aber einen Dämpfer: „Wir haben nicht die Leistung abgerufen, die nach den Trainingseindrücken zu vermuten gewesen wäre“, sagte er nach einer Fünf-Satz-Niederlage gegen Veracles Groningen aus der ersten niederländischen Division, der zweithöchsten Spielklasse nach der Ehrendivision. Die Durchgänge zwei und drei gingen an Emlichheim, im Tiebreak setzten sich die Gäste deutlich durch.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/im-ersten-test-laeufts-nicht-gut-fuer-scu-volleyballerinnen-314760.html