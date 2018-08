Empfehlung - Ieuan Lamb schließt beim FC 09 die Lücke im Mittelblock

Schüttorf Der FC Schüttorf 09 ist bei seinen Planungen für die neue Saison in der 2. Volleyball-Bundesliga ein großes Stück vorangekommen. Mit der Verpflichtung des Engländers Ieuan Lamb ist es den Obergrafschaftern gelungen, auch die Lücke zu schließen, die durch die kurzfristige Absage von Matthew Busse entstanden ist. Der Mittelblocker, der in der vergangenen Saison für Vingäkers VK in der Eliteserie, der höchsten schwedischen Liga, gespielt hat, ist Neuzugang Nummer fünf. Lamb ist englischer Nationalspieler und kam durch die Kontakte von Spielervermittler Tim Kelly. Möglicherweise ist er aber noch nicht die letzte Verstärkung. Denn auch die Kontakte zu David Poniewaz, dessen Zwillingsbruder Bennet ab September für den FC 09 angreifen wird, haben Trainer Stefan Jäger und Manager Diedrich Lammering wieder aufgenommen. Am Ende der abgelaufenen Spielzeit hatten die 09-Verantwortlichen zunächst die Hoffnung, dass die beiden Beachvolleyball-Spezialisten zusammen zum FC 09 kommen würden. Wegen Verletzungsproblemen sagte David Poniewaz aber ab. „Er hatte Bedenken, dass sein Knie einen sofortigen Wechsel vom Sand in die Halle nicht mitmacht", berichtete Lammering. Jetzt stehen allerdings andere Lösungen im Raum. Der FC 09 unterbreitete dem Osnabrücker das Angebot, eine Rolle als Co-Trainer oder Libero zu übernehmen. Die Co-Trainer-Position ist nach dem Weggang von Hassan Salimi noch vakant. Auf der Position als Abwehr- und Annahmespezialist könnte Poniewaz als zweiter Libero Swen Kahofer entlasten. Auch eine Doppelfunktion wäre denkbar. Eine Entscheidung darüber steht aber noch aus. Denn aktuell konzentriert sich das Beachduo voll auf die Saison im Sand, deren Höhepunkt Anfang September die deutschen Meisterschaften am Timmendorfer Strand sind. „Das wird sich erst nach dem Ende der Beachsaison entscheiden. Aber es wäre toll, wenn es klappen würde", betont Lammering.